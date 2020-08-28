  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 23:24:27 -
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 160 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,57 artışla 28.653,87 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,64 artarak 3.506,94 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,60 kazançla 11.695,63 puana ulaştı. Söz konusu performanslarıyla S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikası stratejisine yönelik dün verdiği mesajlar piyasalar üzerindeki etkisini sürdürdü. Beklenenden iyi gelen makro ekonomik veriler de endekslerdeki pozitif seyirde etkili oldu.

Powell, dün Jackson Hole toplantısında yaptığı konuşmada, Fed'in para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini belirterek, bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurdu.

Makro ekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Amerikalıların kişisel gelirleri temmuzda piyasa beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,4 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,9 ile beklentilerin üzerinde bir yükseliş gösterdi.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de ağustosta beklentiyi geride bırakarak aylık 1,6 puan artışla 74,1 seviyesine çıktı. Bu dönemde yukarı yönlü revize edilen veriye ilişkin beklenti, ağustosta 72,8 değerini alması yönündeydi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides'e büyük şok! Kimse oralı bile olmadı
Dünya

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides'e büyük şok! Kimse oralı bile olmadı

Bölgeye Fransa'yı çağırarak Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışan Güney Kıbrıs yönetimi, AB üyesi ülkelere Türkiye teklifinde bulundu...
Hindistan basını: Türkiye Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerini ikiye ayırdı
Gündem

Hindistan basını: Türkiye Doğu Akdeniz'de Avrupa ülkelerini ikiye ayırdı

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim Hindistan basınına damgasını vurdu. Türkiye'nin bölgede genişleme çabası içer..
Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü
Gündem

Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü

yeniakit.com.tr’de Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programına katılan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, FOX TV'den ayrıla..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı