New York borsası yükselişle kapandı
WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,59 artışla 26.023,45 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,63 kazançla 3.117,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 yükselişle 10.056,48 puana çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve salgında ikinci dalgaya ilişkin endişelerle güne düşüşle başlayan endeksler, teknoloji hisselerinin değer kazanmasıyla pozitif bir seyir izledi.