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Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 23:20:14 -
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) şirket tahvili almaya başlayacağını duyurmasının ardından haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,62 artışla 25.763,16 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,87 kazançla 3.067,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 yükselişle 9.726,02 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerle güne düşüşle başlayan endeksler, ABD Merkez Bankasının (Fed) şirket tahvili almaya başlayacağını duyurmasının ardından pozitif bir seyir izledi.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında, piyasa likiditesi ve büyük işverenler için kredi mevcudiyetini desteklemek amacıyla şirket tahvili alacağı belirtilmişti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, New York Fed imalat endeksi, haziranda eksi 0,2 değerine yükselerek piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

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