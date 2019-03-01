İSTANBUL (AA) - New York borsası, yükselişle açıldı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,80 artışla 26.123,66 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,76 kazançla 2.805,55 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 değer kazancıyla 7.584,35 puan seviyelerinde seyrediyor.
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