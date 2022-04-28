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Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı
Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte gösterdiği "sürpriz" daralmaya karşın güne yükselişle başladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 18:03:00 -
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte gösterdiği "sürpriz" daralmaya karşın güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,63 artarak 33.512,69 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,37 artışla 4.241,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,93 kazançla 12.730,40 puana çıktı.

ABD ekonomisinin bu senenin ilk çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme kaydetmesine karşın şirketlerin güçlü gelen bilançolarının etkisiyle endeksler, açılışta pozitif bir seyir izledi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,4 azaldı.

Şirketlerin açıklanmaya devam eden bilançoları piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın hisseleri, dün açıklanan bilançosunun ardından bugün yüzde 13'ün üzerinde değer kazandı.

Twitter, Mastercard ve McDonald's'ın da beklentilerden iyi gelen finansal sonuçları piyasalarda olumlu karşılandı.

Analistler, Amazon ve Apple'ın da borsa kapanışının ardından gelecek bilançolarının yatırımcılar tarafından takip edileceğini bildirdi.

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