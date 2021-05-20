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Dünya New York borsası yükselişle açıldı
Dünya

New York borsası yükselişle açıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde New York borsası, güne yükselişle başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 18:15:00 -
New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artışla 33.935,89 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 artarak 4.129,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 kazançla 13.382,43 puana çıktı.

Artan enflasyonist endişeler ve kripto para piyasalarındaki hareketliliğin etkisiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta toparlanma gösterdi.

Beklenenden fazla düşüş kaydeden işsizlik maaşı başvuruları, endekslerdeki pozitif seyirde etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 15 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 34 bin kişi azalarak 444 bine geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden verinin 450 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün iş gücü piyasasındaki toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise mayısta beklentileri karşılayamadı. Endeks, mayısta geçen aya kıyasla 19 puan azalarak 31,5'e indi. Piyasa beklentilerinin altında kalan verinin, bu dönemde 43 değerini alması öngörülüyordu.

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