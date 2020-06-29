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Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 16:43:33 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,91 artışla 25.243,56 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 kazançla 3.025,87 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 yükselişle 9.777,57 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerine rağmen endeksler, yeni haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 10 milyon 150 bini geçerken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aştı.

ABD'de Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesinin ardından özellikle güney ile batı eyaletlerinde vaka ve ölü sayılarında hızlı bir artış kaydedildi.

Kovid-19 verilerini derleyen Worldometer sitesine göre, ABD'de toplam vaka sayısı 2,6 milyona, can kaybı ise 128 bin 443'e ulaştı.


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