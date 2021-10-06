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Ekonomi New York borsası yükseldi
Ekonomi

New York borsası yükseldi

New York borsası, günü yükselişle bitirdi. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,92 artarak 34.314,67 puana çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 02:11:00 - 2021-10-06 02:12:23
New York borsası yükseldi

S&P 500 endeksi yüzde 1,05 artışla 4.345,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 kazançla 14.433,8 puana çıktı.

Artan enflasyon endişeleri ve tahvil faizlerindeki yükselişin teknoloji hisselerini aşağı çekmesiyle hafta başında düşüş kaydeden endeksler, bugün toparlanma gösterdi.

Dün sert düşüşler yaşayan teknoloji hisseleri de bugün yukarı yönlü bir seyir izledi. ABD'li teknoloji şirketlerinden Netflix'in hisseleri yüzde 5'in üzerinde artarken, Apple ve Alphabet'in hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerine 6 saate yakın süren erişim engelinin ardından dün hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybeden Facebook da bugün yüzde 2'lik yükseliş gösterdi.

Beklenenden iyi gelen hizmet sektörüne ilişkin veriler de piyasaları pozitif etkiledi. ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, eylülde aylık bazda 0,2 puan artışla 61,9 değerine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı. IHS Markit'in eylül ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi de 54,4'ten 54,9 değerine revize edildi.

Ülkede dış ticaret açığı ise ağustosta aylık bazda yüzde 4,2 artışla 73,3 milyar dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Öte yandan, ABD'nin borç limiti konusundaki tartışmalar gündemde kalmaya devam ederken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, katıldığı bir televizyon programında, Kongre'nin 2 hafta içinde borç limitini ele almaması halinde ABD'nin resesyon ile karşı karşıya olacağını söyledi.

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