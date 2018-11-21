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New York borsası sert düşüşle kapandı

21 Kasım 2018 Çarşamba 00:17
New York borsası sert düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ikinci işlem gününde sert düşüş eğilimini sürdürdü.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 2.21 kayıpla 24.465,64 puana ve S&P 500 Endeksi yüzde 1,82 azalışla 2.641,89 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1.70 düşüşle 6.908.82 puana geriledi.

Analistler, ABD hisselerinde teknoloji şirketlerinin öncelik ettiği düşüş eğiliminin salı günü petrol fiyatlarındaki sert gerilemeyle ivme kazandığına işaret etti.

Borsa kapanış zili çaldığı sıralarda, Brent tipi ham petrolün varili yüzde 6,8 azalışla 62,27 ve Batı Teksas tipi ham petrolün varili yine yüzde 6,8 düşüşle 53,30 dolardan işlem görüyordu.

Bu arada, ABD'de gün içinde açıklanan verilere göre, konut başlangıçları, ekimde aylık yüzde 1,5 artışla 1 milyon 228 bine çıktı. Ekim ayında alınan inşaat izinlerinin de yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 263 bine gerilediği de bildirildi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 00:17
  1. New York Borsası

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