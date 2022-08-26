New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı "şahin" tondaki konuşma sonrası haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 1.000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 3,03 azalışla 32.283,40 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,37 azalarak 4.057,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,94 kayıpla 12.141,71 puana indi.

Powell'ın merakla beklenen "Jackson Hole" konuşmasında enflasyonla mücadelede geri adım atmayacaklarının sinyalini vermesinin ardından endeksler, negatif bir seyir izledi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) odak noktasının enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmek olduğunu vurgulayan Powell, "Fiyat istikrarını yeniden sağlamak biraz zaman alacak ve talep ile arzı daha iyi bir dengeye getirmek için araçlarımızı güçlü bir şekilde kullanmayı gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, "Daha yüksek faiz oranları, daha yavaş büyüme ve daha yumuşak iş gücü piyasası koşulları enflasyonu düşürürken, hane halkları ve işletmelere biraz da acı verecektir." dedi.

Fiyat istikrarının yeniden sağlanamamasının çok daha büyük bir acı anlamına geleceğini belirten Powell, fiyat istikrarının yeniden sağlanmasının muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı politika duruşunun sürdürülmesini gerektireceğini aktardı. Powell, eylül toplantısındaki faiz kararının ise gelen verilerin toplamına ve gelişen görünüme bağlı olacağını ifade etti.

Diğer Fed yetkililerinin konuşmaları da piyasaların odağındaki yerini korurken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic enflasyona ilişkin gelen veriler doğrultusunda eylül ayında 50 baz puanlık faiz artışını destekleme eğilimi olduğunu belirtti. Bostic, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 3,50-3,75 aralığına çıkarılması konusunda umutlu olduğunu kaydetti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da Fed'in derin bir resesyonu ve ağır işsizliği tetiklemeden enflasyonu düşürebileceğine inandığını belirtti. Harker,' faizlerin daha ne kadar yüksek kalması gerektiğinden' ise emin olmadığını aktardı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise faiz oranlarının yüzde 4'ün üzerine yükseltilmesi gerektiğini düşündüğünü ve Powell'ın Fed'in enflasyonu düşürme kararlılığı hakkında "güçlü bir mesaj" verdiğine inandığını ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de kişisel gelirler temmuzda yüzde 0,2 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,3'lük yükseliş kaydetti. Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 4,6 arttı.

ABD'de öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı da temmuzda aylık yüzde 9,7 azalışla 89,1 milyar dolara gerileyerek daralma gösterdi.

Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise ağustosta yukarı yönlü revize edilerek 58,2 oldu.