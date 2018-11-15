New York borsası piyasaya düşüşle başladı
Dow Jones endeksi yüzde 0,75 düşüşle 24.892,18 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,73 kayıpla 2.681,84 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kaybıyla 7.109,33 puanda seyrediyor.15 Kasım 2018 Perşembe 19:48
Bugün açıklanan verilere göre, ABD’de perakende satışlar, ekim ayında yüzde 0,8 artarak yüzde 0,5 seviyesindeki beklentiyi geride bıraktı.
Analistler, petrol fiyatlarındaki seyrin küresel piyasaların gündeminin üst sıralarında olmaya devam ettiğini belirtti.
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