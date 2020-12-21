  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası "mutasyon" endişesiyle düşüşle açıldı
Ekonomi

New York borsası "mutasyon" endişesiyle düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:52:12 -
New York borsası "mutasyon" endişesiyle düşüşle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipinin ortaya çıkmasının yarattığı endişeyle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,96 azalışla 29.889,46 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,20 düşüşle 3.665 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 azalarak 12.635,66 puandan işlem görmeye başladı.

Kovid-19 aşısı ve salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketindeki olumlu gelişmelere rağmen endeksler, Kovid-19'a ilişkin mutasyon endişeleriyle negatif bir seyir izledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, Kovid-19'da yeni türün "kontrolden çıktığını" söylemesi tüm dünyada endişeye yol açarken, yüzde 70 daha bulaşıcı olan tür nedeniyle ülkeler İngiltere'yle sınırları kapatmaya ve uçuşları durdurmaya başladı.

ABD'de piyasaların odağında olan Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe tasarısında ise uzun süren müzakerelerin ardından dün anlaşma sağlandı.

Yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 2021 mali yılı için öngörülen 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısının bugün tamamlanması ve oylanması bekleniyor.

Ekonomik destek paketinde, ABD vatandaşlarına 600 dolarlık doğrudan ödeme yapılması, 300 dolarlık haftalık işsizlik yardımı sağlanması, küçük işletmelere 284 milyar dolarlık kaynak ayrılması, hava yolu şirketleri, aşı dağıtımı, okul ve üniversitelere kaynak aktarılması gibi düzenlemelerin bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bugün katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek ödemelerinin paketin onaylanmasının ardından gelecek hafta çıkacağını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu yıl başlıyor! Dünyada yapabilen 7 ülkeden biriyiz
Gündem

Bu yıl başlıyor! Dünyada yapabilen 7 ülkeden biriyiz

Yerli ve milli yazılım olan Biyometrik Veri Sistemi ile yeni yılda adli incelemeler ve kimlik tanıma işlemleri gerçekleştirilebilecek...
Erdoğan, skandal sözler sonrası harekete geçti!
Siyaset

Erdoğan, skandal sözler sonrası harekete geçti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine “diktatör” diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tazminat davası açtı.
Azerbaycan Milletvekili Dr. Aziz Alekberli’den Akit’e çarpıcı açıklama: Zengezur ile Türk dünyası birleşecek
Dünya

Azerbaycan Milletvekili Dr. Aziz Alekberli’den Akit’e çarpıcı açıklama: Zengezur ile Türk dünyası birleşecek

Aynı zamanda Batı Azerbaycan Topluluğu Başkanı olan Alekberli, kadim Azeri toprağı olan ve Türk dünyası ile Türkiye’nin arasına saplanmış bi..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay