  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

New York borsası günü yükselişle tamamladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle bitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 00:59:00 -
New York borsası günü yükselişle tamamladı

Kapanışta, Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,59 artışla 26.023,45 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 kazançla 3.117,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 yükselişle 10.056,48 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Dow Jones) salgınında artan vaka sayıları ve salgında ikinci dalgaya ilişkin endişelerle güne düşüşle başlayan endeksler, teknoloji hisselerinin değer kazanmasıyla pozitif bir seyir izledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı