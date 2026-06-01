  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu hızlı başladı! CHP'de büyük temizlik: Kovuldular Siyonist rejimde skandalların gölgesinde atama! Çocuk casus kullanan kirli general resmen Mossad'ın başına geçti Erdem Atay’ın “Geçmiş olsun CHP’ye” sözleri… “Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu” Mahkemeyi yine mitinge çevirdi! Yolsuz Ekrem yola çağırdı: Kadınlar gençler, çocuklar! Hazır olun… İYİ Parti'den CHP'deki mutlak butlan rezaletine ilk yorum! Kavuncu koltuk kavgasıyla çalkalanan ortaklarına siper oldu TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP açıklaması MİT devreye girdi! Maçları kaçak yayınlayan o zanlı yakalandı Ateşkesi ihlal etmişti! Katil İsrail füzelerle vuruldu İran'dan dengeleri sarsacak karar: Durduruldu Dışkı yemeyi bıraktı: 50 kilo verdi
Ekonomi New York borsası günü böyle tamamladı
Ekonomi

New York borsası günü böyle tamamladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
New York borsası günü böyle tamamladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapadı.

New York borsası, ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin haber akışı ve yapay zeka alanındaki gelişmelerin yakından takip edildiği haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artarak 51.078,88 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 7.599,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kazançla 27.086,81 puana yükseldi.

Üç endeks de gün içinde yeni tarihi zirveler görerek rekor seviyelerde kapanış yaptı.

 

Nvidia'nın Microsoft ile iş birliği içinde geliştirdiği ve gelişmiş yapay zeka uygulamalarını doğrudan bilgisayarlarda çalıştırabilen yeni nesil RTX Spark çipini tanıtması piyasalardaki yapay zeka kaynaklı iyimserliği destekledi.

Nvidia'nın yapay zekaya yönelik yeni ürününü duyurmasının ardından hisseleri yüzde 6,3 değer kazandı.

Jeopolitik tarafta Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığı yönündeki açıklamasına karşın bu ülke ile "müzakerelerin hızlı bir tempoda" devam ettiğini belirtti.

Ayrıca Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüşerek tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" ifade etti.

 

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve savaşın ekonomik etkilerine ilişkin endişeler sürerken, ABD'de cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni Başkanı Kevin Warsh'ın ilk kez liderlik edeceği 16-17 Haziran'daki para politikası toplantısı öncesinde gelecek verilerin bankanın politika seyrine ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta 54 değerine çıktı. İmalat sektöründeki genişlemenin hızlandığına işaret eden endeks, Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Kurumsal tarafta ise ABD'deki büyük konut inşaat şirketlerinden Taylor Morrison Home'un hisseleri, Berkshire Hathaway'in şirketi 6,8 milyar dolarlık öz sermaye değeri üzerinden nakit satın alma konusunda anlaşmaya varıldığının duyurulmasının ardından yüzde 22,3 yükseldi.

Savaşta rezil oldular ekonomiye saldırıyorlar
Savaşta rezil oldular ekonomiye saldırıyorlar

Gündem

Savaşta rezil oldular ekonomiye saldırıyorlar

Savaş ekonomiyi fena vurdu!
Savaş ekonomiyi fena vurdu!

Ekonomi

Savaş ekonomiyi fena vurdu!

Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin liderleri Astana'da bir araya geldi
Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin liderleri Astana'da bir araya geldi

Dünya

Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin liderleri Astana'da bir araya geldi

Çin’de ekonomik dönüşümün şifreleri: Murat Ülker kaleme aldı
Çin’de ekonomik dönüşümün şifreleri: Murat Ülker kaleme aldı

Aktüel

Çin’de ekonomik dönüşümün şifreleri: Murat Ülker kaleme aldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23