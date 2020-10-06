  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 23:37:38 -
New York borsası düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "teşvik paketi"ne yönelik müzakereleri durdurmasının ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,34 azalışla 27.772,76 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,40 kayıpla 3.360,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,57 azalışla 11.154,60 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "teşvik paketi"ne yönelik müzakereleri durdurma talimatı vermesi etkili oldu.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık teşvik istediğini ve bunun Kovid-19'la hiçbir alakası olmadığını belirterek, "1,6 trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi niyetle pazarlık yapmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratların taleplerini reddettiğini kaydeden Trump, "Temsilcilerime, seçimden sonraya kadar müzakereleri durdurma talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz çalışkan Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise bugün yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin toparlanması için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu yineledi.

Ekonomik görünüme yönelik belirsizliğin sürdüğüne işaret eden Powell, "Aşırı teşvikin riskleri şimdilik daha az gibi görünüyor. Politika eylemleri nihayetinde gerekenden daha fazla olsa bile boşa gitmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,9 artarak, 67,1 milyar dolara yükseldi ve 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S-400'ler bir ilimize sevk ediliyor! Havaalanı iniş kalkış trafiğine kapatıldı
Gündem

S-400'ler bir ilimize sevk ediliyor! Havaalanı iniş kalkış trafiğine kapatıldı

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri Samsun'dan Sinop'a sevk edilirken görüntülendi.
Bölgede gerilim patlarken Rusya’dan savaş açıklaması
Dünya

Bölgede gerilim patlarken Rusya’dan savaş açıklaması

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Azerbaycan ve Ermenistan geriliminde Türkiye’yi suçlayarak, ‘bölgede yeni bir sa..
Ermenistan ne yapacağını şaşırdı! Görüntüler biraz önce cepheden geldi
Dünya

Ermenistan ne yapacağını şaşırdı! Görüntüler biraz önce cepheden geldi

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Erivan cephesinde büyük kayıplar var. Kaybın en büyük resmi havadan çekilen gö..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay