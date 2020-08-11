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Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 23:37:00 -
New York borsası düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,38 azalışla 27.686,91 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,79 kayıpla 3.333,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,69 azalışla 10.782,82 puana düştü.

Amerikan borsasındaki negatif seyirde, teknoloji hisselerindeki satışlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin belirsizlik etkili oldu.

Teşvik paketine ilişkin haber akışı piyasalar tarafından yakından takip edilirken, Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokratlar ile teşvik paketine ilişkin görüşmelerin çıkmazda olduğunu ifade etti.

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