New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, haftanın ikinci gününe de düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kaybıyla 25.845,81 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 2.877,71 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 düşüşle 7.855,87 puan seviyelerinde seyrediyor. Analistler, beklentilerden yüksek gelen enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) uygulayacağı para politikasına ilişkin soru işaretlerinin arttığını, bu veriyle birlikte Fed'in güvercin tutumundan uzaklaşma ihtimalinin görece yükselmesinin pay piyasalarını olumsuz etkilediğini söyledi. ABD'de yarın ithalat ve ihracat fiyat endeksleri verileri takip edileceğini söyleyen analistler, ticaret savaşları ve jeopolitik risklerinde yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

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