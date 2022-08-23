Nevzine tatlısı Kayseri: Nevzine tatlısının püf noktaları neler? Nevzine tatlısı tarifi

Pastırma, sucuk ve mantısıyla ünlü Kayseri'nin yöresel tatlılarından nevzine, tahinli hamurun pekmezli şerbetle buluşmasıyla sunuma hazır hale gelip sofralarındaki yerini alıyor. Yıllar önce mahalle fırınlarında pişirilen ve özel günlerde önemli misafirlere ikram edilen nevzine tatlısı, günümüzde evlerde de hazırlanıp, damakları tatlandırmayı sürdürüyor. Bu nefis lezzeti tatmak isteyenler Nevzine tatlısı tarifini merak ediyor. Nevzine tatlısı Kayseri yöresine ait nasıl yapılır? İşte Nevize nedir, ne demek nerenin yemeği, nevzine tatlısı tarihçesi püf noktaları ve diğer detayları haberimizde...

KAYSERİ'DEN NEVZİNE TATLISI TARİFİ

Nevzine Tarifi İçin Malzemeler

ŞERBETİ İÇİN

2 su bardağı su

2 çay bardağı şeker

2-3 damla limon suyu

1 çay bardağı sarı üzüm pekmezi

HAMURU İÇİN

3 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı tahin

1 çorba kaşığı sirke

1 çay bardağı kıyılmış ceviz

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı tam buğday unu

HAZIRLANIŞI

Şerbeti hazırlamak için bir tencereye su ve şekeri ilave edin. Şeker eriyene kadar karıştırın. Şekerli suyu 10 dakika kaynattıktan sonra tencerenin içerisine limonu ekleyin ve 3 dakika daha kaynatın. Ocaktan aldığınız şerbeti 5 dakika dinlendirin. Şerbetin içerisine pekmezi ilave edip karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Tatlının hamuru için derin bir kaba tereyağı, süt, sıvı yağ, tahin, sirke ve kıyılmış cevizi alarak iyice karıştırın. Karışımın içerisine unu ve kabartma tozunu yavaş yavaş ilave ederek oldukça yumuşak bir hamur elde edin. Fırın kabını iyice yağlayın. Hamuru fırın kabına döküp kaşıkla yayın. Hamurun üzerine çatalla çizikler atın.Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Pişen hamuru ilk sıcağı çıkana kadar 5 dakika dinlendirin. Dinlendirdiğiniz tatlıyı fırın kabının içinde porsiyonluk kare dilimler olacak şekilde kesin. Soğuk şerbeti tatlı hamurunun üzerine yavaş yavaş dökün. 1 saat dinlendirdiğiniz tatlıyı servis ederken yanına dondurma veya kaymak ekleyebilirsiniz. Üzerini ceviz ve tahinle süsleyerek servis edin.

Pratik nevzine tatlısı tarifi! Nevzine tatlısının püf noktası

Nevzine tatlısı şerbetli tatlılar arasında sevilen bir lezzet. Hamur işi olan nevzine tatlısının püf noktası şerbetinde pekmez kullanılmasıdır.

Nevzine nedir?

Kayseri'nin meşhur tatlısı nevzine, orijinalinde 3 çeşit yağın karışımıyla yapılan çok lezzetli bir tatlıdır. Nevzine tatlısı, daha çok tahin, pekmez ve cevizle hazırlanan bir tatlıdır. Genel olarak, Kayseri'de yapılır. Ramazan ayında daha çok tüketilir.

Nevzine Tatlısı tarihçesi?

Nevzine tatlısının sık sık yapılmadığını da belirten Çalkaner, ''Nevzine önemli misafirlere ikram edilir. Oğlan doğuran gelinlere kaynanasının nevzine ikram etmesi de eski bir Kayseri geleneğidir. Nevzine, eskiden evlerde fırın bulunmadığı için mahalle fırınlarında pişirilirdi.