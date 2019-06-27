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Nevşin sen bu haberi okumasan da olur... İstanbul Havalimanı dünyanın en iyisi olma yolunda

İstanbul Havalimanı, International Airport Review dergisinin düzenlediği "Readers Choice 2019" ödüllerinde "yılın havalimanı" kategorisi için seçilen 10 havalimanı arasında yer aldı. Bu durum, akıllara İstanbul Havalimanını sürekli kötülemeye çalışan sol kırması Nevşin Mengü'nün kara propagandalarını getirdi.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:53
Nevşin sen bu haberi okumasan da olur... İstanbul Havalimanı dünyanın en iyisi olma yolunda

İstanbul Havalimanı, International Airport Review dergisinin düzenlediği "Readers Choice 2019" ödüllerinde "yılın havalimanı" kategorisi için seçilen 10 havalimanı arasına girdi.

Havalimanı işletmecisi İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nın, "Airport of the Year" (yılın havalimanı) kategorisinde aday olarak seçilen 10 havalimanından birisi olduğu belirtildi.

Paylaşımda, "Yılın havalimanı olmak için oylarınızı bekliyoruz. @IntAirport." ifadelerine yer verilerek, oylamanın "https://www.internationalairportreview.com/readers-choice-award-airport-of-the-year-2019/" linki üzerinden yapıldığı kaydedildi.

Nevşin'in karalamaları akıllara geldi

İstanbul Havalimanının bu başarısı, akıllara sol kırması Nevşin Mengü'nün kara propagandalarını getirdi. Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, İstanbul Havalimanı'nı lekelemek için elinden geleni ardında koymuyordu! 

 

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:53
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