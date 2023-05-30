Nevşin Mengü'den CHP'lilere 'Suriyeli seçmen' cevabı

Türkiye, 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanını seçti. Yüzde 52,2 oy alan Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha cumhurbaşkanı olurken, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise girdiği 12'nci seçimden de mağlup ayrıldı.

"Kendinizle yüzleşmezseniz kaybedersiniz"

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, muhaliflerin 'Suriyeli' iddialarına yeni bir iddia ile karşılık verdi. "Suriyeliler oy verdi de Erdoğan kazandı demek de gerçekçi olmuyor." diyen Mengü, "Bununla yüzleşmezsek muhalefet kaybetmeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca CHP'nin seçim öncesinde Suriyeli seçmenle alakalı herhangi bir politikası ve endişesi olmadığını ifade etti.

Yabancı seçmenin Türkiye seçimlerine etki oranının toplamda yüzde 0,4 olduğunu vurgulayan Mengü'nün açıklamaları şöyle:

"Suriyeliler oy verdi de Erdoğan kazandı demek de gerçekçi olmuyor. Yüzleşmezsek muhalefet kaybetmeye devam edecek. 235 bin seçmen bunların sayısı, bunu CHP'liler söyledi. CHP'nin de böyle bir endişesi yoktu.'' ifadelerini kullandı.