Nevşin Mengü'den Aliyev'e skandal benzetme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve beraberindeki protokol TEKNOFEST yarışmalarında dereceye girenlerle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mengü Aliyev'e kin kustu

Aliyev'in bir 'diktatör' olduğunu öne süren Mengü, "Büyük Putin Türkiye'ye gelmeyince, küçük Putin geldi. Arkadaşlar Aliyev bir diktatör, Aliyev'in desteği de o anlamda çok sembolik, tam da o anlamda Cumhur İttifakı'nın vizyonu." ifadelerini kullandı.

Mengü şu ifadeleri kullandı;

Arkadaşlar bunu not edeyim, Putin gelemedi küçük Putin geldi neyse. Azeri arkadaşlar çıkıp konuşsun, Aliyev bir diktatör. Doğru düzgün seçim yapılmayan, gazetecilik faaliyeti olmayan muhaliflerin baskı altında olduğu bir ülke. Azerbaycan bir rejim tarafından yönetiliyor. Aliyev'in desteği de o anlamda çok sembolik, tam da o anlamda Cumhur İttifakı'nın vizyonu. Bir diktatör Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koluna girmiş durumda.

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