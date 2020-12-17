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Medya Nevşin Mengü'den ahlaksız sözler! "Göreviniz öğrencilerin seks hayatını..."
Medya

Nevşin Mengü'den ahlaksız sözler! "Göreviniz öğrencilerin seks hayatını..."

Islak saçlarıyla ekran karşısında yorumlarda bulunmasıyla bilinen CHP'li sunucu Nevşin Mengü, yetişkin olarak değerlendirdiği öğrencilerin üniversitelerde zina yapabileceğini ifade ederek Ebubekir Sofuoğlu'nu utanmadan hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:45:00 -
Nevşin Mengü'den ahlaksız sözler! "Göreviniz öğrencilerin seks hayatını..."

Manikür pedikür yaptıramadığı için sokağa çıkma yasaklarını eleştirme kapasitesinde olan Nevşin Mengü, çarpıtılan sözleri üzerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nu hedef aldı.

Zinayı savundu

Öğrencilerin yetişkin olduğunu ve zina yapmasını savunan Nevşin Mengü, skandal ifadelerde bulunarak "devletin ve hocanın görevi öğrencilerin seks hayatını takip etmek mi?" sözleriyle iğrenç zihniyetini dışa vurdu.

Yüzü kızarmadan öğrencilerin gayrimeşru ilişkide bulunabileceğini söyleyen Nevşin Mengü "Üniversite öğrencileri yetişkin insanlar, devletin ve hocanın görevi öğrencilerin seks hayatını takip etmek mi? Başka işiniz yok mu? Bu adamın öğrencisiyseniz zaten gitmeyin, bu kafalardan öğrenecek bir şey yok" dedi.

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