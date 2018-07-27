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Nevşin Mengü'den ABD yalakalığı! Vatandaşlardan sert tepki geldi

ABD'nin tehditlerine sessiz kalan Nevşin Mengü, Türkiye'yi eleştirdi ve "Türkiye'nin durumu utanç verici" dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 03:16
Nevşin Mengü'den ABD yalakalığı! Vatandaşlardan sert tepki geldi

YENİAKİT.COM.TR - ABD'li casus papaz Adrew Brunson'un cezaevinden çıkarılıp ev hapsine mahkum edilmesinin ardından Nevşin Mengü'den skandal bir açıklama geldi. 

Türkiye'ye karşı suçlamalarda bulunarak ABD'nin yanında yer alan Nevşin Mengü, "Rehinecilik oynamaya çalışırken Türkiye’nin düştüğü bu durum çok üzücü ve utanç verici. Türkiye uygar dünyanın bir parçası bir hukuk devleti gibi davranmadığı için şimdi bu muameleyi görüyor. Yazık!" dedi

NEVŞİN MENGÜ'YE TEPKİ YAĞDI

Türkiye'nin yanında yer alması gerekirken ABD'nin tehditlerine sessiz kalan Nevşin Mengü'ye tepki yağdı. Vatandaşlar tarafından "ABD yalakalığı yapıyor" yorumları yapıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 03:16
  1. Aydın
  2. Nevşin Mengü
  3. Adrew Brunson
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