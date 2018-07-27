Nevşin Mengü'den ABD yalakalığı! Vatandaşlardan sert tepki geldi

YENİAKİT.COM.TR - ABD'li casus papaz Adrew Brunson'un cezaevinden çıkarılıp ev hapsine mahkum edilmesinin ardından Nevşin Mengü'den skandal bir açıklama geldi.

Türkiye'ye karşı suçlamalarda bulunarak ABD'nin yanında yer alan Nevşin Mengü, "Rehinecilik oynamaya çalışırken Türkiye’nin düştüğü bu durum çok üzücü ve utanç verici. Türkiye uygar dünyanın bir parçası bir hukuk devleti gibi davranmadığı için şimdi bu muameleyi görüyor. Yazık!" dedi

NEVŞİN MENGÜ'YE TEPKİ YAĞDI

Türkiye'nin yanında yer alması gerekirken ABD'nin tehditlerine sessiz kalan Nevşin Mengü'ye tepki yağdı. Vatandaşlar tarafından "ABD yalakalığı yapıyor" yorumları yapıldı.

Kendileri gibi batılı efendilerine köle olmayan hiç kimseyi uygar olarak kabul etmez bunlar. Efendileri terör örgütleri kurar, korur, destekler, masumları katleder, hukuku oyuncağa çevirir yine de uygardır bunlar için. Kölelik çok ilginç birşey. — Gamburabi (@mfatihozer70) July 26, 2018

Yazıklar olsun senin gibi bir gazeteciye.

Ülkesine bu denli düşman bir gazeteci olabilir mi?

R. Zarrap Davasında hukuku ayaklar altına alması bir yana yaptığı darbeler, işgaller ve sadece son birkaç yılda 2 milyona yakın müslümanı katletmesi hukuk ha! — Paulus de Tarse (@denizmavisu) July 26, 2018

Sen katıksız bir ev zencisisin. Sahibini kendisini sevdiğinden de çok seven bir kölesin. @nevsinmengupic.twitter.com/GYzy1fJ7Jt — Furkan Bölükbaşı (@karaelf_) July 26, 2018

Ortada ne uygar bir dünya ne de hukuk var ; bütün dünyanın başına bela hukuksuz haydut bir abd ve terörist bir israil var — Canan Çelik (@cnn_celik) July 26, 2018

Rehinecilik oyununu en son kardeşinle siz oynuyordunuz, elinizde patlamıştı. — Selim (@sselim_alan) July 26, 2018

Amerikalı tehdit etmiş,yalancı nevşin paylaşmış ve o eşsiz yorumunu katmış,fetocu hakan da beğenmiş..Bu nasıl bir ilişki,nasıl bir alış veriş,nasıl bir “ten”uyumu e pes yani. pic.twitter.com/97ZAgFl06t — farukhamdioğlu (@farukhamdioglu) July 26, 2018

sahibinden sosyalist görünümlü emperyal yalayıcısı..

ulan bir kere olsun, bir kerecik şu batılılara karşı ,ekmeğini yediğin ,suyunu içtiğin bu ülkenin yanında dur. durmazsın, duramazsın çünkü senin sadakatin onlara .bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına değil. — ahmet can (@MetcanahAh) July 26, 2018

Nevşin Amerika’yı yalamayı bitirmişsin. Dibini sıyırıyorsun. — TMRONR (@tmronr) July 26, 2018

Gazeteci falan değil babasının siyaseten çok güçlü olduğu dönemde doğan gurubuna kapağı atmış şu anda tükenmişlik sendromu yaşayan zavallı — Necati Ünsal (@unsal_necati) July 26, 2018

Uygar dünya dediği de ; Medeniyetini sömürgecilik üzerine kurup dünyaya özgürlük ve demokrasi adı altında savaş pazarlayan,kandan beslenen devletler asıl utanç verici olansa senin gibi bu terörist devletlerin eteğini öpenler ! — Nagehan Coşkun (@CoskunNagehan) July 26, 2018

Asıl utanç verici olan sen ve senin gibi postal yalayıcılarının ve batı yalakalarının, uşaklarının vatanımız da yaşıyor olması.



Sizin gibiler varken dış düşmanlara ihtiyacımız kalmıyor zaten… — SERDENGEÇTİ (@temhatemha1907) July 26, 2018

Gözaltına alınıyorumculuk oynayan kardeşin nerde, nasıl rezil olmuştunuz, sen sus istersen, yazdıkça s. batırıyorsun malum.. — dilek (@dilek_rte) July 26, 2018