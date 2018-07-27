Nevşin Mengü'den ABD yalakalığı! Vatandaşlardan sert tepki geldi
ABD'nin tehditlerine sessiz kalan Nevşin Mengü, Türkiye'yi eleştirdi ve "Türkiye'nin durumu utanç verici" dedi.27 Temmuz 2018 Cuma 03:16
YENİAKİT.COM.TR - ABD'li casus papaz Adrew Brunson'un cezaevinden çıkarılıp ev hapsine mahkum edilmesinin ardından Nevşin Mengü'den skandal bir açıklama geldi.
Türkiye'ye karşı suçlamalarda bulunarak ABD'nin yanında yer alan Nevşin Mengü, "Rehinecilik oynamaya çalışırken Türkiye’nin düştüğü bu durum çok üzücü ve utanç verici. Türkiye uygar dünyanın bir parçası bir hukuk devleti gibi davranmadığı için şimdi bu muameleyi görüyor. Yazık!" dedi
NEVŞİN MENGÜ'YE TEPKİ YAĞDI
Türkiye'nin yanında yer alması gerekirken ABD'nin tehditlerine sessiz kalan Nevşin Mengü'ye tepki yağdı. Vatandaşlar tarafından "ABD yalakalığı yapıyor" yorumları yapıldı.
Kendileri gibi batılı efendilerine köle olmayan hiç kimseyi uygar olarak kabul etmez bunlar. Efendileri terör örgütleri kurar, korur, destekler, masumları katleder, hukuku oyuncağa çevirir yine de uygardır bunlar için. Kölelik çok ilginç birşey.— Gamburabi (@mfatihozer70) July 26, 2018
Yazıklar olsun senin gibi bir gazeteciye.— Paulus de Tarse (@denizmavisu) July 26, 2018
Ülkesine bu denli düşman bir gazeteci olabilir mi?
R. Zarrap Davasında hukuku ayaklar altına alması bir yana yaptığı darbeler, işgaller ve sadece son birkaç yılda 2 milyona yakın müslümanı katletmesi hukuk ha!
Sen katıksız bir ev zencisisin. Sahibini kendisini sevdiğinden de çok seven bir kölesin. @nevsinmengupic.twitter.com/GYzy1fJ7Jt— Furkan Bölükbaşı (@karaelf_) July 26, 2018
Ortada ne uygar bir dünya ne de hukuk var ; bütün dünyanın başına bela hukuksuz haydut bir abd ve terörist bir israil var— Canan Çelik (@cnn_celik) July 26, 2018
Rehinecilik oyununu en son kardeşinle siz oynuyordunuz, elinizde patlamıştı.— Selim (@sselim_alan) July 26, 2018
Amerikalı tehdit etmiş,yalancı nevşin paylaşmış ve o eşsiz yorumunu katmış,fetocu hakan da beğenmiş..Bu nasıl bir ilişki,nasıl bir alış veriş,nasıl bir “ten”uyumu e pes yani. pic.twitter.com/97ZAgFl06t— farukhamdioğlu (@farukhamdioglu) July 26, 2018
sahibinden sosyalist görünümlü emperyal yalayıcısı..— ahmet can (@MetcanahAh) July 26, 2018
ulan bir kere olsun, bir kerecik şu batılılara karşı ,ekmeğini yediğin ,suyunu içtiğin bu ülkenin yanında dur. durmazsın, duramazsın çünkü senin sadakatin onlara .bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına değil.
Nevşin Amerika’yı yalamayı bitirmişsin. Dibini sıyırıyorsun.— TMRONR (@tmronr) July 26, 2018
Gazeteci falan değil babasının siyaseten çok güçlü olduğu dönemde doğan gurubuna kapağı atmış şu anda tükenmişlik sendromu yaşayan zavallı— Necati Ünsal (@unsal_necati) July 26, 2018
Uygar dünya dediği de ; Medeniyetini sömürgecilik üzerine kurup dünyaya özgürlük ve demokrasi adı altında savaş pazarlayan,kandan beslenen devletler asıl utanç verici olansa senin gibi bu terörist devletlerin eteğini öpenler !— Nagehan Coşkun (@CoskunNagehan) July 26, 2018
Asıl utanç verici olan sen ve senin gibi postal yalayıcılarının ve batı yalakalarının, uşaklarının vatanımız da yaşıyor olması.— SERDENGEÇTİ (@temhatemha1907) July 26, 2018
Sizin gibiler varken dış düşmanlara ihtiyacımız kalmıyor zaten…
Gözaltına alınıyorumculuk oynayan kardeşin nerde, nasıl rezil olmuştunuz, sen sus istersen, yazdıkça s. batırıyorsun malum..— dilek (@dilek_rte) July 26, 2018
Uygar dünyanın bir parçası olduğunu iddia ettiğin abd ve onun başkanı trump mı hukuk devleti gibi davranıyor? yazık ve utanç verici olan senin kinin yüzünden ne yazdığını bilmemen.— Kayra pasha (@KayraPasha) July 26, 2018
YORUM YAZ