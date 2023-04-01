Nevşin Mengü "yandaş" mı oldu? Öyle bir şey söyledi ki...

Bütün belgeleri ortaya konulmasına rağmen, bir kısım çevreler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasına ilişkin tartışmaları ısrarla devam ettiriyor...

FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında, CHP'ye yakın gazeteciler Murat Yetkin ile Nevşin Mengü arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Yetkin, "Ben Cumhurbaşkanı'na inanmak istiyorum, çıkarsın inanmayanların yüzüne diplomasını vursun" dedi. Mengü ise "Diploması yoksa askerliğini nasıl yedek subay olarak yapabiliyor?" sorusunu sordu.

Mengü'nün Yetkin'i köşeye sıkıştıran bu çıkışı "Yoksa Nevşin de mi 'yandaş' oldu" sorusunu beraberinde getirdi.



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