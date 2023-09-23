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Medya Nevşin Mengü tepkisini böyle gösterdi: Bu ülkenin seçmeni eşek mi?
Medya

Nevşin Mengü tepkisini böyle gösterdi: Bu ülkenin seçmeni eşek mi?

Yeniakit Publisher
2023-09-23 22:50:00 -

Yerel seçim öncesi kozlarını paylaşan muhalefet liderleri arasında gerilim devam ederken, Gazeteci Nevşin Mengü, seçim hezimeti nedeniyle 6'lı masayı, 'Birbirinizin arkasından söylemediğiniz kalmadı. Bu ülkenin seçmeni eşek mi' sözleriyle tepki gösterdi.

Seçim sonrası siyasiler, gazeteciler, seçmenler zehir zemberek açıklamalarla gündeme geliyor.

Tarihi seçimin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen muhalefet seçim hezimetini sindiremiyor.

Öyle ki muhalif seçmenler, yerel seçimlere yaklaşılırken önceki seçimden ders alınmasını istiyor.

Bu kapsamda değişim sesleri giderek yükseliyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, televizyon ekranlarında verilen demeçler, ateşi körüklemeye devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyasilerin yanı sıra gazeteciler de sert açıklamalarda bulunmaya başladı.

Nevşin Mengü'den muhalefete sert eleştiri

Bunların başında ise seçim öncesi iddiaları açıklamalarıyla gündeme gelen isimlerden biri olan Fatih Portakal ve Nevşin Mengü...

Mengü, geçtiğimiz günlerde kendi YouTube kanalında yaptığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i sert ifadelerle eleştirdi.

Bu eleştiriler ise gündemdeki yerini koruyor.

"Bu ülkenin seçmeni eşek mi"

Yapılan açıklamada Mengü'nün gündeme damga vuran sözleri şu şekilde:

Seçim sonrası ortaya saçılanlardan anlıyoruz ki bir kere bunlar 6’lı masa toplantılarında hiçbir şey yapmamışlar. Sıfır… Bir araya gelmişler kısır mısır yemişler, ayran içmişler. Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin siyasi tarihini anlatmış, Ali Babacan sunum yapmış, Kılıçdaroğlu da Meral Akşener de oturmuş. Akşener, ‘Kılıçdaroğlu olmasın istedik...' Deseydiniz, yüzüne demiyorsun 1 sene boyunca. Ha bire basını çağırıyorsunuz. Birkaç hafta bir araya geliyorsunuz. 78 saat konuşuyorsunuz. Hiç mi bu konu konuşulmuyor. Konuşsaydın. Bütün bunlar ortaya saçıldıktan sonra… Bu ülkenin seçmeni eşek mi ya? İyi Parti’den gelen açıklamalardan sonra, 'Vay efendim İyi Parti seçim kaybetsin istiyor.'

"Birbirinizin arkasından söylemediğiniz kalmadı"

AK Parti’yi istemeyen seçmen topluluğu bir araya gelip Kemal Kılıçdaroğlu'nu memnun etmek zorunda değil. Ne olacak ha bire kan kusup kızılcık şerbeti içtim mi denilecek. Olmamış, yapamamışsınız işte. Sonrasında da iyice batırdınız. Bu halde ne yapacaksınız? Hiçbir şey olmamış gibi bir araya geleceksiniz bu seçmen de eşek gidip size oy mu verecek yani? Hangi dünyada yaşanıyor, anlatmakta güçlük çekiyorum. Akşener ittifak yapalım dese, Ankara ve İstanbul kesin kazanılacak mı? O noktada değilsiniz, birbirinizin arkasından söylemediğiniz kalmadı. Kim niye güvensin size bu saatten sonra.

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