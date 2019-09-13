0553 313 94 23

Nevşehirli kadınlar örgü bebek yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından açılan kursta örgü bebek ve iğne oyası ile takı yapmayı öğrenen kadınlar, yaptıkları yüzlerce bebeği internet sitesinden satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

13 Eylül 2019 Cuma 09:55
Nevşehirli kadınlar örgü bebek yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından açılan kursta örgü bebek ve iğne oyası ile takı yapmayı öğrenen kadınlar, yaptıkları yüzlerce bebeği internet sitesinden satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.


Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM) tarafından İŞKUR destekli açılan Amigurumi (Örgü Bebek) ve Tığ Örücülüğü Kursu sona erdi. Yaklaşık 3 ay süren kursa katılan 25 kadına günlük 30 TL cep harçlığı verilirken kurs sonunda günlerce süren uğraşın ardından Amigurumi (Örgü Bebek) ve Tığ Örücülüğü ile takı ve fular yapmayı öğrenen kadınların yaptıkları el emeği, göz nuru ürünler büyük beğeni topladı.


Kurs Öğretmeni Elmas Kocatepe nezaretinde örgü hayvan figürleri, bebekler, çizgi film karakterleri, kalemlik, peribacaları ve balonlar ile iğne oyası ile fular, kolye ve küpe yapan kadınlar, yaptıkları ürünleri internette kurdukları sanal mağazalarında satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Türkiye’nin bir çok ilinden siparişler alan kadınların yaptıkları ürünler ayrıca Kapadokya bölgesindeki turistik eşya satıcılarının tezgâhlarında da yer alıyor.


Kursa katılan kadınlardan Nimet Saray, kurs sayesinde hem bir meslek öğrendiklerini hem de ev ekonomilerine ciddi bir katkı sağladıklarını belirterek kadınlara verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti. Senay, “Belediye Başkanımız Rasim Arı’nın biz kadınlar için açtığı bu kurs adeta bizler için bir terapi oldu. Burada boş zamanlarımızı değerlendirirken hem güzel dostluklar kurduk hem de meslek öğrendik. Burada öğrendiklerim sayesinde hem 2 çocuk okutuyorum hem de cebimde harçlığım oluyor. Ürünlerim satılıp para kazandığımda çok mutlu oluyorum. Bir şeyleri başarmak ve para kazanmak özgüvenimi arttırdı.” dedi.


Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine kursa katıldığını belirten 2 çocuk annesi Nuran Kaynar ise, kurs sayesinde iğne oyası ile takı ve fular yapmayı öğrendiğini belirterek yaptığı ürünleri hem çevresine hem de internet ortamında satarak ev ekonomisine ciddi bir katkı sağladığını kaydetti. 48 yaşındaki Kaynar, “Bu kurs benim hayatımda yeni bir başlangıç oldu. Kurs sayesinde kendi başıma üretip bunu paraya çevirebileceğime inandım. Ayrıca çok büyük bir özgüven kazandım. Bu imkanı bize sağladığı için belediye başkanımıza ve kurs yetkililerine teşekkür ederim” diye konuştu.


26 yaşındaki Öznur Kuş da, çocuklar için sağlıklı oyuncaklar yaparken bunla birlikte para kazanmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu söyledi. Tüm Nevşehirli kadınları bu tür kurslara katılmaya davet eden Kuş, ürettiği ürünler için bir sosyal medya hesabı açtığını ve buradan satışını gerçekleştirdiği örgü bebeklerin büyük beğeni topladığını ifade etti.


Kuş, "Bu bebekler sayesinde ailemize, çocuklarımıza katkıda bulunduk. Kimi kadınlar eşine muhtaç olmadan öz güvenini geliştirdi. Bebeklerin bize katkısı çok oldu" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da yağış başladı
    1. İstanbul’da yağış başladı
    2. TSK’dan İdlib’deki gözlem noktalarına..
    3. Milletvekili Aydemir: “Erzurum..
    4. Merdiven Art Space, iki farklı..
    5. Dini etkinlikte tekne devrildi: Çok..
    6. Aktarlar eczacılara cevap verdi
    7. Dolar/TL 5,6750 seviyesinden işlem..
    8. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna..
    9. DeFacto’dan yeni koleksiyon
    10. Başkan yardımcısının aracına kesici..
    11. Katil Esed’in saldırıları göçü..
    12. Yaşlı adamı trenin altında kalmaktan..
    13. Komünist lidere sosyal medya şoku!..
    14. Ormanları yakmaya çalışan teröristler..
    15. Dorian kasırgasının vurduğu..
    16. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı..
    17. Ödemeler dengesi (1)
    18. Altınordu Kulübü Başkanı Özkan'a "Will..
    19. Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı..
    20. Bakan Turhan’dan Vali Memiş’e ziyaret
    21. Kızıltepe’de kadın pazarcıların ekmek..
    22. Vali ve milletvekilleri Bakanlarla..
    23. Doğuştan hasta olan çocuk böbrek nakli..
    24. (Düzeltme) Adana’da 80 yaşındaki..
    25. PKK bombacıları yakalandı!
    26. (Özel) Hamile kadına dehşeti yaşatan..
    27. Emlak Konut'tan, Florya ve Riva..
    28. Sigara içmek dişleri bitiriyor
    29. Fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü..
    30. Borsa güne yükselişle başladı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...