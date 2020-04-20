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Nevşehir'in Çakıllı köyünde karantina sona erdi

2020-04-20 00:17:44 -
Nevşehir'in Çakıllı köyünde karantina sona erdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki 14 günlük karantina sona erdi.

Derinkuyu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, halk sağlığının korunması amacıyla, Çakıllı köyünde 5 Nisan'da başlatılan karantina sürecinin sona erdiği bildirildi.

Köye giriş ve çıkış yasağının kaldırıldığının belirtildiği açıklamada, şunlara yer verildi:

"Derinkuyu İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararıyla, koronavirüsle mücadele kapsamında karantina altına aldığımız Çakıllı köyümüzün karantinası bugün gece itibarıyla sona ermiştir. 14 gün boyunca aldığımız tedbirlere uyarak izolasyonu başarıyla gerçekleştiren vatandaşlarımız ile bu süreçte gece gündüz çalışan jandarma ve sağlık personeline teşekkür ediyoruz."

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