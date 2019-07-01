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Nevşehir’in beyaz altını Ponza’nın dünya rezervlerinin yüzde 50’si Türkiye’de

Nevşehir’de bulunan ponza madeni dünyada 75 ülkeye ihraç edilirken 10 bin kişinin istihdam edildiği sektör Türkiye ekonomisine ise yılda yaklaşık 2 milyar lira katkı sağlıyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:49
Nevşehir’in beyaz altını Ponza’nın dünya rezervlerinin yüzde 50’si Türkiye’de

Nevşehir’de bulunan ponza madeni dünyada 75 ülkeye ihraç edilirken 10 bin kişinin istihdam edildiği sektör Türkiye ekonomisine ise yılda yaklaşık 2 milyar lira katkı sağlıyor.


Nevşehir’de çıkartılan dünyanın en kaliteli ponza madeni başta savunma, inşaat, tarım, tekstil ve kimya olmak üzere birçok sektörde ham madde olarak kullanılabiliyor. Türkiye’de ağırlıklı olarak inşaat sektöründe yalıtım malzemesi olarak kullanılan ponza, Nevşehir’den Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra dünyada ise 75 ülkeye ihraç ediliyor.


Tekno Bims Genel Müdürü Serhat Sonugelen yaptığı açıklamada ponza madenin dünya rezervlerinin yüzde 50’sinin Türkiye’de olduğunu söylerken bu rezervlerin büyük bir kısmının ise Nevşehir’de bulunduğunu söyledi. Sonugelen, “Ponza volkanik bir madendir. Puzzolonik aktivitesi yüksek hafif süngerimsi bir taştır. Dünya rezervlerinin yüzde 50’si Türkiye’dedir. Türkiye’deki rezervlerinin büyük bir kısmı da Nevşehir’de bulunmaktadır. Ponza ülkemizde bimsblok, hafif beton, yalıtım, kozmetik, ziraat, tekstil, kimya ve kozmetik sektöründe kullanılmaktadır. Ülkemizde ponzanın en çok kullanılan sektör bimsblok ve inşaat sektöründedir. Bimsblok ürünlerinin inşaat duvarlarında kullanımı oranı yüzde 35 ile yüzde 40 civarındadır, yüksek ısı ve ses izolasyonlu, yangın ve depreme dayanıklıdır. Ponza kot kumaşlarının yumuşatılmasında ve beyazlatılmasında kullanılmaktadır. Tarım sektöründe bitkilerin serin tutulmasında, kozmetik sektöründe topuk taşı olarak ölü derilerin yumuşatılmasında, birçok kimya sektöründe yardımcı ürün olarak, binaların dış cephelerinde yalıtım malzemesi olarak, güneş enerji panellerinde, elektronik sektöründe, savunma ve hava sanayi sektöründe kullanılmaktadır” dedi.


“Ponza madeni ekonomiye 2 milyar katkı sağlıyor”


Tekno Bims Genel Müdürü Serhat Sonugelen ponza ve bims sektöründe 10 bin kişiye istihdam sağlandığını ifade ederken ülke ekonomisine ise yılda 2 milyar lira katkı sağladığını söyledi. Sonugelen, “ Ponza ve bims sektöründe ülkemizde 10 bin kişi istihdam edilmektedir. Ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar katkı sağlamaktadır. Ponza ve türevi ürünler Çin’den Kanada’ya dünyanın 75 ülkesine ihraç edilmektedir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:49
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