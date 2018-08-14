Nevşehir'de takla atan otomobil tarlaya uçtu: 6 kişi yaralandı

Aksaray’dan Acıgöl ilçesine giden Hakan Baş yönetimindeki 48 TP 854 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.

Kazada, sürücü Baş ile yanındaki 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.