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Aktüel Nevşehir’de, maske kullanmanın önemini anlatmak amacıyla sosyal deney çekildi
Aktüel

Nevşehir’de, maske kullanmanın önemini anlatmak amacıyla sosyal deney çekildi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 10:38:56 -
Nevşehir’de, maske kullanmanın önemini anlatmak amacıyla sosyal deney çekildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir’de vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet etmelerinin önemine dikat çekmek için yapılan sosyal deneyin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Kentte, sosyal medya için kaydettiği videolarla tanınan Rıdvan Göğüş, Nevşehir Belediyesi iş birliğinde, koronavirüse karşı tedbirlerin önemini vurgulamak amacıyla sosyal deney yaptı.

Çevreye yerleştirilen kameralara yansıyan görüntülere göre, yanlarına yaklaştığı kişilere "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Eczane nerede?" diye soran Göğüş, farklı tepkiler aldı.

Göğüş, sosyal deneye katılanlara maske hediye etti.

Öte yadan, Belediye Başkanı Rasim Arı görüntüleri, Twitter hesabından, "Muhabbet ettiğimiz herkes, 'Ben Kovid oldum.' demeyebilir, kendisi de bunu bilemeyebilir. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım dostlar." ifadeleriyle paylaştı.

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