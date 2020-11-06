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Aktüel Nevşehir'de kumar operasyonunda 14 yabancı uyruklu yakalandı
Aktüel

Nevşehir'de kumar operasyonunda 14 yabancı uyruklu yakalandı

Afgan uyruklu şüphelilere "kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerine uymamak" suçlarından 83 bin 420 lira para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:13:14 -
Nevşehir'de kumar operasyonunda 14 yabancı uyruklu yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, kumar oynandığı belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda, 14 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Yeni Mahalle Nar Caddesi'nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, bir binanın önünde bekleyen kişiden şüphelendi.

Kimlik kontrolünde Afgan uyruklu olduğu saptanan N.M.A, binadaki ikamette kumar oynadığını belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, Afgan uyruklu 13 şüpheli daha yakalandı.

Aramada, kumar oynamak için kullanılan iskambil kağıtları ve zarlar ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilere, "kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamak" suçlarından toplam 83 bin 420 lira para cezası verildi.

Ayrıca yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen N.M.A, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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