Nevşehir'de DAEŞ operasyonu!
Neveşehir'in Hacıbektaş ilçesinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.29 Ekim 2018 Pazartesi 16:08
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DAEŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Örgüt üyesi olduğu öne sürülen Afganistan uyruklu İslamuddin M. (28), evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Hacıbektaş Adliyesine sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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