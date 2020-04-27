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Aktüel

Nevşehir’de çöplerde atık madde ayrıştırmak yasaklandı

Nevşehir İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs ile mücadele kapsamında çöp toplayıcılarının çöplerden atık madde ayrıştırmasını yasakladı.

2020-04-27 12:37:27 -
Nevşehir’de çöplerde atık madde ayrıştırmak yasaklandı

Nevşehir İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs ile mücadele kapsamında çöp toplayıcılarının çöplerden atık madde ayrıştırmasını yasakladı.


İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından çöp toplayıcıları ve çöp ayrıştırma işinde çalışanlarını Kovid-19 virüsünden korumak ve farkında olmadan Kovid-19 virüsüne yakalanıp taşıyıcı olarak çevrelerine bulaştırma riski oluşturabileceği düşünüldüğü için çöp toplamak ve ayrıştırma yasaklandı.


Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 03.04.2020 Tarih ve 23 sayılı kararı ile gerekli tedbirler alınarak çöp toplayıcıları ve çöp ayrıştırma işinde çalışanların, çalışmasına izin verilmişti. Ancak bu işi yapan çöp toplayıcıları ve çöp ayrıştırma işinde çalışanların Covid-19 virüsünden korumak ve farkında olmadan Covid -19 virüsüne yakalanıp taşıyıcı olarak çevrelerine bulaştırma riski oluşturacağı düşünüldüğü için bu işi yapmaları yasaklanmıştır” denildi.

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