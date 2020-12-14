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Aktüel Nevşehir'de çanak ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Nevşehir'de çanak ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:20:38 -
Nevşehir'de çanak ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesindeki çanak ustaları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 76 seçkin fotoğrafı inceleyen çanak ustaları, oyunu kullandı.

Çanak ustası Mustafa Yazıcı, fotoğrafları inceledikten sonra haber kategorisinde Jordan Strowder'in "Amerika'da polis şiddeti sonrası", yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken", spor kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" fotoğrafına oy verdi.

Yenal Yorgun da haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde de Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" fotoğraflarını oyladı.

Gökhan Yazıcı da Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış", sporda ise Tayfun Coşkun'un "Rodeo Gösterisi" fotoğrafına oy verdi.

Tercih yaparken zorlandığını belirten Mustafa Yazıcı, "AA'yı yıl boyunca haberleri okumak için takip ediyoruz. Yıl sonunda başlatılan bu uygulama da çok güzel, beğendimiz fotoğraflara oyumuzu verdik." dedi.

Gökhan Yazıcı da fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını, en beğendiği karelere oy verdiğini söyledi.

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