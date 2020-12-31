  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nevşehir'de binada çıkan yangın hasara neden oldu
Aktüel

Nevşehir'de binada çıkan yangın hasara neden oldu

Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:24:51 -
Nevşehir'de binada çıkan yangın hasara neden oldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bekdik Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Nevşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle dumandan etkilen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Markete gidenler şoke oldu! Fiyatı yüzde 60 arttı
Ekonomi

Markete gidenler şoke oldu! Fiyatı yüzde 60 arttı

Ayçiçek yağındaki fiyat artışı gümrük vergilerinin indirilmesine rağmen engellenemiyor. Market raflarında ayçiçek yağının fiyatı yüzde 60'a ..
İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı

İçişleri Bakanlığı, yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceğ..
İşte laikçi Deniz Akkaya'nın zihniyet dünyası: SMA hastalarından önce sanatçılara sahip çıkın
Gündem

İşte laikçi Deniz Akkaya'nın zihniyet dünyası: SMA hastalarından önce sanatçılara sahip çıkın

Daha önce zinayı överek milletin değerlerine dil uzatan eski manken Deniz Akkaya, zihniyet yapısını bir kez daha sergiledi. Katıldığı bir p..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay