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Nevşehir Belediyespor’un maçlarını oynayacağı Gazi Stadyumunda inceleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor’un maçlarını oynayacağı Gazi Stadı’nda incelemelerde bulundu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:50
Nevşehir Belediyespor’un maçlarını oynayacağı Gazi Stadyumunda inceleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor’un maçlarını oynayacağı Gazi Stadı’nda incelemelerde bulundu.


Belediye Başkanı Rasim Arı, 2019-2020 futbol sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig’de mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor’un iç saha maçlarını oynayacağı Gazi Stadı’nda incelemelerde bulundu. Beraberinde bazı meclis üyeleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve kulüp yöneticileri ile birlikte stat içerisindeki tribün, soyunma odaları, basın tribünü ve protokol bölümünü gezen Başkan Arı, saha zemininde de incelemelerde bulundu.


Stadın eksiklikleri giderilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Arı, burada yaptığı açıklamada Kırmızı Beyazlı taraftarlara mesaj verdi.


Yeni sezon öncesinde tüm Nevşehirlilerin gurur duyacakları bir futbol takımı oluşturacaklarını belirten Arı, bunun için tüm imkânların seferber edileceğini kaydetti.


Takımın geçtiğimiz sezon play-of müsabakaları sonucunda kapısından döndüğü 2. Lige yükselmesi için gerekli tüm çalışmaların başlatıldığını ifade eden Arı: “Nevşehir Belediyespor’a gönül veren taraftarlarımız hiç endişe etmesin. Oluşturacağımız yeni takımımız yeni sezonda elde edeceği başarılarla bu şehrin insanlarını mutlu edecek. Hedefimiz daha üst liglere çıkabilmek ve bunun için çalışıyoruz. Kırmızı Beyazlı arma için sahada terinin son damlasına kadar savaşacak futbolculardan kurulacak olan takımımızla beraber yeni yönetimimiz sporseverlerinin arzu ettiği başarıyı yakalayacak. Bundan hiç şüphemiz yok.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:50
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