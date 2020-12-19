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Aktüel Nevşehir Belediyesinin 3 eski çalışanının tahliyesine savcılıktan itiraz
Aktüel

Nevşehir Belediyesinin 3 eski çalışanının tahliyesine savcılıktan itiraz

Yeniakit Publisher
2020-12-19 10:54:27 -
Nevşehir Belediyesinin 3 eski çalışanının tahliyesine savcılıktan itiraz

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir Belediyesinin bazı eski personeline yönelik yürütülen "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan 3 kişinin tahliyesine itiraz edileceğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında 2019'dan beri yürütülen soruşturma kapsamında eski belediye çalışanları M.U, B.G. ve C.H.U'nun tutuklandığı anımsatıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince dün şüphelilerin tutukluluk halinin kaldırılarak tahliyesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, karara itiraz edileceği kaydedildi.

Nevşehir'de 2019'dan beri yürütülen soruşturma kapsamında 39 kişinin ifadesine başvurulmuş, Nevşehir Belediyesinin eski çalışanları M.U, H.U, B.G. ve C.H.U. 20 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 3'ü tutuklanmış, H.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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