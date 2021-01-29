Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti'den ve görevden istifa edeceğini açıkladı

Haftalardır Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AK Parti'den ve belediye başkanlığı görevinden istifa edeceği konuşuluyordu. Başkan Arı hem AK Parti'den hem de belediye başkanlığından ayrılmaya karar verdi.

"2 yılda çok yıprandım ve yoruldum"

Habertürk'te yer alan habere göre; Nevşehir Belediye Başkanı, "Son 2 yıla yakındır Nevşehir’de çok büyük çalışmalar yürüttüm ama maalesef çok yıprandım. Hem fiziki olarak hem ruhen çok yıprandım" dedi.

"Dinlendikten sonra siyasete döneceğim"

Siyasete devam edeceğini söyleyen Arı, "Daha sağlıklı bir şekilde yol almak adına bugün gün içerisinde hem partimden hem de belediye başkanlığından istifa edeceğim. Aileme vakit ayıracağım ama tekrardan güzelce dinlendikten sonra siyasete devem edeceğim" diye konuştu.