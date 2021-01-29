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Gündem Nevşehir belediye başkanı kim olacak? Nevşehir Belediyesi hangi partiden?
Gündem

Nevşehir belediye başkanı kim olacak? Nevşehir Belediyesi hangi partiden?

Son günlerde en çok konuşulan konular arasında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AK Parti'den istifa edip etmeyeceği. Rasim Arı’nın istifa edip Saadet Parisi’ne katılacağı dahi söylendi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın son yaptığı açıklamayla Rasim Arı'nın istifa edip etmeyeceği netleşti. Peki Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı istifa edecek mi? Nevşehir belediye başkanı kim olacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-29 15:33:00 - 2021-01-29 15:35:59
Nevşehir belediye başkanı kim olacak? Nevşehir Belediyesi hangi partiden?

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AK Parti'den ve belediye başkanlığı görevinden istifa edeceği konuşuluyordu. Başkan Arı kararını verdi ve hem AK Parti'den hem de belediye başkanlığından ayrılmaya karar verdi. Habertürk'e konuşan Nevşehir Belediye Başkanı, "Son 2 yıla yakındır Nevşehir’de çok büyük çalışmalar yürüttüm ama maalesef çok yıprandım. Hem fiziki olarak hem ruhen çok yıprandım" dedi. Arı, "Daha sağlıklı bir şekilde yol almak adına bugün gün içerisinde hem partimden hem de belediye başkanlığından istifa edeceğim. Aileme vakit ayıracağım ama tekrardan güzelce dinlendikten sonra siyasete devem edeceğim" diye konuştu.

Nevşehir seçim sonucu 31 Mart 2019

Nevşehir Belediye meclis üye sayısı kaç?

Nevşehir belediye meclis aritmetiğine bakıldığında 21 AK Parti, 9 MHP 1 de İYİ Parti meclis üyesi bulunmakta. Arı’nın istifası sonrası yeni belediye başkanı yine AK Parti’den olması bekleniyor.

Rasim Arı kimdir? Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hangi görevlerde bulundu?
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Rasim Arı kimdir? Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hangi görevlerde bulundu?

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