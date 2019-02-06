0553 313 94 23

Nevruz ne zaman? 2019 Nevruz hangi gün?

Nevruz, farklı toplulukların inanışlarında değişik isimler altında şenliklere konu olan dünyanın en eski bayramıdır. Avrasya'nın geniş coğrafyasında yaşayan halklarda baharın müjdecisi ve yeni gün olarak biliniyor. Peki, Nevruz nedir? Nevruz ne zaman? 2019 Nevruz hangi gün? İşte detaylar...

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:55
Nevruz ne zaman? 2019 Nevruz hangi gün?

Nevruz, farklı toplulukların inanışlarında değişik isimler altında şenliklere konu olan dünyanın en eski bayramıdır. Avrasya'nın geniş coğrafyasında yaşayan halklarda baharın müjdecisi ve yeni gün olarak biliniyor. Peki, Nevruz nedir? Nevruz ne zaman? 2019 Nevruz hangi gün? İşte detaylar...

Nevruz ne zaman? 2019 Nevruz hangi gün?

Nevruz, baharın ilk gününü temsil eder. Bazı topluluklar bu bayramı 21 Mart'ta kutlarken, diğerleri Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlamasını temsilen, 22 veya 23 Mart'ta kutlarlar.

2010'dan başlayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 21 Mart'ı "Dünya Nevruz Bayramı" olarak kabul etmektedir.

Nevruz nedir?

Nevruz, baharın ilk günüdür ve bu gün kuzey yarım kürede bahar ekinoksunun (gün gece eşitliği) oluştuğu gündür. Güneş, ekvatora dik açı ile gelir. Gece ve gündüz birbirine eşitlenir. Ayrıca hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattındadırlar ve gün ışığı her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.

Nevruz nasıl kutlanır?

Türkiye'den Kırgızistan'a, Özbekistan'dan Azerbaycan'a kadar Türklerin yaşadığı geniş coğrafyada Nevruz Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Kazaklar, Nevruz törenlerinde ev duvarlarında kil kapları kırıyorlar, Kırgızlar "Nevruz Köcü" denilen özel yemekle Nevruz'u kutluyorlar. Özbekistan'da "Seyil Eğlenceleri" ile Nevruz coşkusu yaşanırken, Türkmenler yılın bereketli geçmesi için değişik yemekler hazırlıyor. Türkiye'de de Nevruz kutlamaları yörelere göre farklılık gösteriyor.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan ve Tacikistan'da milli bayram olarak kutlanan Nevruza verilen isimler yöreden yöreye bile değişiklik gösteriyor.

Farsça "yeni gün" anlamına gelen Nevruz, dünyadaki çeşitli Türk topluluklarında "en ulu gün" olarak biliniyor ve "navrız", "yeni gün", "mart dokuzu", "ulu kün", "şagaa", "ısıah", "yengi kün", "çıl pazı" gibi isimlerle anılıyor.

Türkiye'de Nevruz

Nevruz Bayramı, Türkiye'nin her bölgesinde birbirinden ilginç şekillerde kutlanıyor. Bu adetlerden bazıları ise şöyle:

Kars ve çevresinde bu günde kapı dinleme, "baca-baca" adetleri görülüyor. Evde bulundurulan çeşitli meyvelerden, baca-baca gezenlere veriliyor. Tunceli çevresinde erkekler alınlarına kara sürerek su kaynaklarına gidiyor. Bu karaları orada temizleyen erkekler, dualar ederek isteklerini dile getiriyor. Diyarbakır'da halk, eğlence ve mesire yerlerine giderek Nevruzu kutluyor.

Tahtacı Türkmenlerinde Nevruz, "Sultan Nevruz" adıyla anılıyor. Komşu mezarları ziyaret ediliyor. Herkesin güleryüzlü olduğu Nevruzda suçlar bağışlanıyor. Eski mart ayının 9'uncu günü kutlanarak yaylalara çıkılıyor. Bununla ilgili halk arasında "Mart dokuzundan sonra dağlar misafir alır" ifadesi kullanılıyor.

Ağrı ve çevresinde o gece gençler bir dilek tutarak kapıları dinleyip içerideki konuşmaları yorumlayarak niyetlerinin tutup tutmayacağını anlamaya çalışıyor.

Uşak'ta bu gün için "yıl yenilendi" tabiri kullanılıyor. Giresun'da "mart bozumu" adıyla kutlanan Nevruz'da çevredeki akarsulardan su getirilip hayvanların üzerine serpiliyor. Sivas'ta o gün gök gürlerse o yıl ürünün bol olacağına inanılıyor.

Tekirdağ'da Nevruz soğukların sonu, baharın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Edirne'de eski hasırlar yakılıp "mart içeri, pire dışarı" diyerek üzerinden atlanıyor. Kırklareli'nde Nevruz, "mart dokuzu" adıyla kutlanıyor. Çeşitli yiyecekler hazırlanarak kırlara gidiliyor.

Gaziantep ve çevresinde 22 Mart gününe "Sultan Navruz" adı veriliyor. Halk arasındaki inanca göre, Sultan Navruz güzel bir kızdır ve 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan gece batıdan doğuya doğru göç eder, bir başka inanca göre ise kuş kılığında uçan bir derviştir. Nevruz gecesi Sultan Navruz'un geçtiği saatte uyanık olanların bütün dileklerinin gerçekleşeceğine inanılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:55
  1. Uşak
  2. Tunceli
  3. Tekirdağ
  4. Sivas
  5. Kırklareli
  6. Kars
  7. Giresun
  8. Gaziantep
  9. Edirne
  10. Diyarbakır
  11. Ağrı
  12. Nevruz
  13. Nevruz nedir?
  14. Nevruz nasıl kutlanır?
  15. Nevruz ne zaman?
  16. 2019 Nevruz hangi gün?
  17. 2019 Nevruz ne zaman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şarkıcı Mahmut Tuncer beraat etti
    1. Şarkıcı Mahmut Tuncer beraat etti
    2. Lüks inşaat şirketi konkordato ilan etti
    3. Fatih Terim'in babası Talat Terim..
    4. Üç ayrı ilde 46 aranması bulunan şahıs..
    5. CHP'den istifa edip, AK Parti'ye..
    6. Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini bilime..
    8. "Irak başka ülkelere zarar verme..
    9. AK Parti Genel Başkanvekili Numan..
    10. Hertha Berlin Bayern Münih Almanya..
    11. Ticaret Bakanlığından 5 ilde eş..
    12. "Trafikte yaya önceliği" dönemi başladı
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknoparkların..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Veri..
    16. Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf..
    18. GÜNCELLEME - Kastamonu'da balıkçı..
    19. "ABD Venezuela'nın kaderine müdahale..
    20. Nevruz ne zaman? 2019 Nevruz hangi gün?
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Gündemi sarsacak iddia: Yeniden Refah Partisi'nden Ali Babacan sürprizi!
    Gündemi sarsacak iddia: Yeniden Refah Partisi'nden Ali Babacan sürprizi!
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın