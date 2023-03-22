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Gündem Nevruz etkinliğinde PKK propagandası! Emniyet olaya el attı
Gündem

Nevruz etkinliğinde PKK propagandası! Emniyet olaya el attı

Diyarbakır'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 186 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 11:04:00 -
Nevruz etkinliğinde PKK propagandası! Emniyet olaya el attı

Merkez Bağlar ilçesinde dün HDP öncülüğünde gerçekleştirilen, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı ve örgütü simgeleyen bez parçalarının açıldığı etkinlikle ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma" ve "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından 186 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Atılan taşlardan bazı polisler yaralanmıştı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde dün nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li bazı milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılmıştı.

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açılmıştı.
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Etkinlik esnasında bariyerleri aşıp platformun bulunduğu alana gelmek isteyenlere polis izin vermemiş, bunun üzerine alandan güvenlik güçlerine taş ve pet şişe atılmıştı. Atılan taşlardan bazı polisler yaralanmıştı.

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