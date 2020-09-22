Netflix'ten yeni rezalet! Bu kez tek ilahlı din anlayışına

yeniakit.com.tr

Netflix isimli dizi ve film platformu, şimdiye dek yayınladığı yüzlerce skandal içerik ile dünya genelinde protesto ediliyor. Geçtiğimiz günlerde vizyona giren, “Minnoşlar” isimli rezil film ile çocuk yaştaki kızların vücutlarını istismar eden Netflix, küresel bir infiale neden oldu. Bununla birlikte platform, tepki çeken yayınlarına da devam ediyor.

Ahlaka ve İslam’a mugayir pek çok film ile özellikle gençleri etkisi altına alan ve aileye baş kaldırmayı aşılamaktan siyasi mesajlara, dini göndermelerden toplumsal infial oluşturacak rezilliklere kadar birçok skandal imza atan platform, küçük yaştaki çocuklar için de büyük tehlike oluşturuyor.

Son Netflix’in 23 Ekim’de vizyona sokacağı, “Over The Moon” isimli animasyon filmi tepkileri de beraberinde getirdi.

Filmde bir kız, “Ay Tanrıçasını” ispat edebilmek için bir roket icat ediyor ve dünyadan ayrılıyor. Uzayda roket arızalanıyor ve kız ile beraberindekiler düşmeye başlıyor. Ardından sözde “Ay Tanrıçası” olarak tasvir edilen bir kadın tarafından kurtarılıyor.

Netflix’in söz konusu animasyon filmi, açık bir şekilde tek ilahlı din anlayışını bozmak ve farklı ilah tasvirlerini çocuklara aşılamak istiyor.