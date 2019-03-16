Netflix'ten İngiliz istihbaratına hücum

yeniakit.com.tr Netflix’in yeni belgeselinde, 1975’te gerçekleşen ve İrlanda’nın en meşhur müzik gruplarından birisi olan Miami Showband’in üç üyesinin katliam edilmesi konu alınıyor.

Bir kişiye 22 mermi yağdırıldı

Belgeselere göre yapılan katliam sıradan bir mezhepçi saldırı olmayıp İngiliz istihbarat servisi tarafından tezgâhlanmış bir operasyondu.

Minibüsleri ile Dublin’e gitmekte oldukları sırada Newry’nin yakınında Co Down’da alelade bir ordu kontrol noktası gibi gözüken yerde üniformalı adamlarca duldurulup vuruldular.

Basçı Stephen Travers gruba sadece altı hafta evvel katılmıştı. Hadise sonrası konuşan Travers, “askerlerin” minibüsün altına nasıl bomba yerleştirdiklerini ve bombanın erken patlayışını anlattı.

Patlama ve müteakiben açılan ateşle grubun üç üyesi katledildi: Brian McCoy, Tony Geraghty ve müzik grubunun solisti olup yakın mesafeden tam 22 kere vurulan Fran O’Toole.

“İrlandalı milliyetçiler seviyor diye hedef aldılar.. Becerebilseler terörist de ilan edeceklerdi”

Bay Travers, müzik grubunun İrlandalı milliyetçiler arasındaki popülaritesinden ötürü kasten hedef alındığına inanıyor.

İddiasına göre katliamlar, İngiliz istihbarat servisleri ile yakından çalışma yürüten yönetime sadık paramiliter Ulster Gönüllü Kuvveti komutanı Robin “Çakal” Jackson tarafından tezgâhlandı. Silahlı adamların en azından dördü, İngiliz Ordusu Ulster Savunma Alayı’ndan (UDR) askerlerdi.

Katolik ve milliyetçilerin katliamlarını yürüten yönetime sadık kimselerin resmi olmayan gizli müttefiki karanlık Glennane Çetesi, katliamlara dahil edildi. Çete üyelerinin İngiliz askeri istihbaratı için çift taraflı casuslar olarak faaliyet gösterdikleri düşünülüyor.

Belfast Telegraph’a konuşan Stephen Travers, “Hedef alındık çünkü İngilizler bizim hükümetimizin hududu mühürlemesini istemişti, böylece IRA, böyle bir mezalim irtikâp edilmesi ardından güneyin göreceli emniyeti içine giremeyecekti” sözlerini kullandı.

Ayrıca Travers, eğer bomba erken patlamasaydı minibüs içerisine yerleştirilen silahlarla müzik grup üyelerinin terörist olarak damgalanacaklarını söyledi.

Olayı soruşturan ekip de şüpheli

2014’te dağıtılan Kuzey İrlanda tarihi soruşturmalar ekibi Polis Servisi de, “Çakal” Jackson’un katliama iştirakini teyit etti. Jackson’un saldırıda kullanılan bir pistol üzerinde parmak izleri bulundu. Lakin İngiliz ordu subayı Robert Nairac aklandı.

Ancak Bay Travers ekibin bulduklarından şüpheli, “çünkü onlar İngiliz hükümetine karşı sorumluydular.”

Travers, katliamdan neredeyse 50 yıl sonra yayınlanacak yeni film ile katliamlara soruşturma kapısı aralanmasını umuyor.

2015’te verdikleri röportajda hadisenin detayları

Saldırı sonrası hayatta kalan Stephen Travers ve Des Lee, 2015’te de Dublin’de çıkan The Herald gazetesine dikkat çekici bir röportaj vermişlerdi.

Travers saldırıda patlayan dom dom kurşunuyla ciddi surette yaralanırken Des Lee’nin dizine ise bir bomba şarapneli saplanmıştı.

Bu röportajda verdikleri tafsilata göre; 31 Temmuz 1975’te yolculuk esnasında durdurulup elleri başlarında, yolun hendeğe bakan kısmına götürüldüler. Bu arada iki silahlı adam zaman ayarlı bir bombayı minibüse saklamaya çalışıyordu, bunun daha geç başlayıp çeteyi yok etmesi ve sonra da müzisyenlerin bomba kaçakçıları olarak etiketlenmeleri amaçlanmıştı.

“Kaderin cilvesiyle” kurtulduklarına inanıyorlar

Lakin bomba erken patladı ve saldırıyı gerçekleştirenlerden iki kişi öldü. Çete üyeleri tabana kuvvet yakındaki bir tarlaya kaçmaya başladılar, fakat silahlı adamlar peşlerine düşüp ateş açtı, üç grubun üyesi katledildi. Travers ve Lee ise yaralı olarak kurtuldu.

Hem Travers hem de Lee, düşünmeden yaptıkları bir hareketle, kaderin cilvesi olarak kurtulduklarına inanıyorlar. Buna göre ikisi de minibüsün aranması sırasında müzik enstrümanlarının zarar görmesinden endişelenerek sıralarını bozdular, bundan sonra tekrar sıraya geldiklerinde kurtulmalarına imkân sağlayan farklı bir pozisyon almışlardı.

Travers, patlamanın hemen akabinde açılan ateşte kendisinin de vurulduğunu ve “anneciğim!” diye bağırdığını, bunun ardından da bir çocuk gibi reaksiyon verdiği için kendisinden utandığını anlattı.

“Lütfen yapma” diye yalvardı, mermi yağdırdılar

Kaçış esnasında gruptan Fran’ın, “lütfenyapma” dediğini ve hayatı için yalvardığını, akabinde otomatik silah sesleri duyup Fran’ın sesinin kesildiğine şahidlik ettiğini nakletti. Grubun diğer üyesi Tony ise kafasının arkasından vuruldu.

Patlama sonrası savrulan Lee, hendek içerisine düştüğünü, elinden geldiğince nefesini tutarak ölü taklidi yaptığını anlattı. Travers ise koştuğu tarlada yatarak saklanmıştı. Kendisine doğru gelen ayak seslerini, cesetlere tekme atarak ölüp ölmediklerini kontrol ettiklerini anlatan Travers, birazdan kendisini de bularak tekmeleyecek ve yaşadığını anlayacaklarından çekindiğini, dizleri üstüne doğrulup hayatı için yalvarmaya karar verdiğini, fakat tam bu sırada adamlardan birisinin “Hadi, dom dom kurşunuyla indirdim o p.çleri, öldüler” demesiyle kendisine yaklaşan ayak seslerinin uzaklaşıp saldırganların gittiğini belirtti.

Adamlar gittikten sonra Lee, tek tek arkadaşlarının ismini bağırdığını, en nihayet Travers’ten inleme ile cevap geldiğini, yardım bulmak için yola çıktığını ve genç bir çiftin kendisine yardım edip arabalarıyla Newry polis istasyonuna götürdüklerini belirtti. Lee buradan polisleri yardıma getirdi, Travers ise 45 dakika kadar bir zaman orada yatarak beklemişti.

Hadise sonrası Lee, kendisini tehdit altında hissettiğinden müzik kariyerini devam ettirmek için Güney Afrika’ya gitti. Röportajda kendisinin bilahare yerlisi olduğu Belfast’a gelip orada yaşamakta olduğu belirtiliyor. Travers ise İngiltere’ye giderek çalgılar çaldı, müzik menajeri oldu. Şimdi ise İrlanda’nın Cork şehrinde yaşıyor.