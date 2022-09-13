Netflix’ten flaş karar! Vay anasını

Dizi-film platformu Netflix, Türkiye'deki fiyatlarına ikinci zammı yapacağını duyurdu.

Netflix abonelik sisteminde Temel, Standart ve Özel olmak üzere 3 farklı plan mevcut. 2021 yılında 26,99 TL olan Temel Plan, Nisan 2022 zammı ile birlikte 37,99 TL‘ye yükselmişti. Özel Plan ise geçtiğimiz zam döneminde 54,99 TL’den 77,99 TL’ye yükseldi. Bugün güncellenen üyelik ücretleri, geçtiğimiz yıla göre yüzde 70,39 arttı.

Üyelik ücretleri belli oldu

Nisan 2022’de 37,99 TL olan Temel Plan, yeni zam ile birlikte 45,99 TL‘ye yükseldi. 57,99 TL olan Standart Plan ise 69,99 TL olarak güncellendi. Ultra HD görüntü kalitesi sunan tek üyelik türü olan Özel Plan ise 77,99 TL’den 93,99 TL‘ye artış gösterdi.