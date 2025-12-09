  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Skandal İddia: Türkiye’ye göçmen olarak gelen 15 milyon Yahudi var! Biz onları hem Türk hem de Müslüman olarak tanıyorduk

İzmir’de Çıplak Ayak İsyanı! Tugay: “Aile İçi Sorun Gibi Görün…”

Cumhuriyet yine zikzak çizdi! Bir yanda 'papazlara dikkat edin' bir yanda 'Ekrem'i kurtarın'

Türkiye-Macaristan arasında önemli adım! Bakan Bolat: Hedef 6 milyar dolar diyerek duyurdu!

Bakan Fidan'dan Suriye'ye Güçlü Destek Mesajı: "Yıkımın yarasını saran kardeşlerimizin yanındayız!"

CHP’li Bahar Feyzan'dan "CHP'yi Ele Geçirme" planları "100 Yıllık CHP'yi parayla aldık diye sevindiler"

Rakka’da SDG zulmü! “Kutlama Hakkımızdır” Diyen sivile gözaltı!

Hastaneye kaldırılmıştı! Savcılıktan Ahmet Çakar kararı

Trump'a ağır suçlama: Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya sattı

Macaristan’dan çok önemli Türkiye açıklaması
Dünya Netflix ve Paramount'un Warner Bros kavgası! Trump araya girdi
Dünya

Netflix ve Paramount'un Warner Bros kavgası! Trump araya girdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Netflix ve Paramount'un Warner Bros kavgası! Trump araya girdi

Warner Bros. Discovery için Netflix ve Paramount arasında rekabet kızışırken, ABD Başkanı Donald Trump devreye girerek pazar paylarının “yakından inceleneceğini” söyledi. Trump, iki şirketle de “yakın olmadığını” vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Warner Bros. Discovery ile satın alma anlaşmasına varan Netflix ve şirketi almak için daha yüksek teklif veren Paramount'un dostu olmadığını, bu konuda şirketlerin pazar paylarına bakması gerektiğini söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında açıklamalarda bulundu.

Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alma teklifine ilişkin soru üzerine Trump, bu konuda yeterince bilgisi olmadığını söyledi.

Trump, dün Netflix'in Warner Bros'u satın almaya yönelik anlaşmasıyla ilgili endişelerini dile getirdiğinin hatırlatılması üzerine, söz konusu şirketleri ve ne yaptıklarını iyi bildiğini ancak pazardaki paylarını görmesi gerektiğini vurguladı.

Netflix'in ve Paramount'un pazardaki yüzdesini görmeleri gerektiğini kaydeden Trump, "Yani, hiçbiri benim özellikle dostum değil. Doğru olanı yapmak istiyorum." dedi.

Trump, damadı Jared Kushner'in Paramount'un teklifine verdiği desteğin kararını etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruya cevaben de "Bilmiyorum, onunla bu konu hakkında hiç konuşmadım. Gazze için çaba gösteriyor, bu onun öncelikli meselesi." ifadelerini kullandı.

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Trump yaptığı açıklamada Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşmasının "bir süreçten geçmesi gerektiğini" ve karara kendisinin de dahil olacağını ifade etmişti.

Medya ve eğlence şirketi Paramount da Warner Bros. Discovery’nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

Trump'a ağır suçlama: Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya sattı
Trump'a ağır suçlama: Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya sattı

Dünya

Trump'a ağır suçlama: Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya sattı

İngiliz Liderden Trump'a Şok Suçlama: "Kremlin Yardakçısı! Avrupa'yı Putin'e Satmak İstiyor"
İngiliz Liderden Trump'a Şok Suçlama: "Kremlin Yardakçısı! Avrupa'yı Putin'e Satmak İstiyor"

Gündem

İngiliz Liderden Trump'a Şok Suçlama: "Kremlin Yardakçısı! Avrupa'yı Putin'e Satmak İstiyor"

Donald Trump’ın planında yer alıyordu! İslam ülkeleri Blair'in üstünü çizdi
Donald Trump’ın planında yer alıyordu! İslam ülkeleri Blair'in üstünü çizdi

Dünya

Donald Trump’ın planında yer alıyordu! İslam ülkeleri Blair'in üstünü çizdi

ABD Başkanı Trump’tan, X platformuna ceza kesen AB’ye sert tepki
ABD Başkanı Trump’tan, X platformuna ceza kesen AB’ye sert tepki

Dünya

ABD Başkanı Trump’tan, X platformuna ceza kesen AB’ye sert tepki

ABD Başkanı Trump’tan, X platformuna ceza kesen AB’ye sert tepki
ABD Başkanı Trump’tan, X platformuna ceza kesen AB’ye sert tepki

Dünya

ABD Başkanı Trump’tan, X platformuna ceza kesen AB’ye sert tepki

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23