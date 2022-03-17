Netflix şifre paylaşımı için adım attı

Netflix'in üyelik paketleri aslında 'kişi' değil, 'cihaz' odaklı. Farklı cihazlarda platforma giriş yapabilmeyi mümkün kılan Netflix'in bu özelliği pek çok kullanıcı başka kişilerle "ortak" kullanım amacıyla yararlanıyor.

Şirketin hizmet şartlarına göre aynı ev haricindeki kişilerle şifre paylaşımı yasak. Ancak Netflix, bu konuda kullanıcılara zorluk yaşatmadı ve açıklamasında kendi ifadeleriyle "birlikte yaşayan kişilerin hesaplarını paylaşmalarını kolaylaştırdık" dedi.

Yaptığı açıklamada hesapların haneler arasında paylaşıldığı belirtilerek, "Bu durum üyelerimiz için harika yeni TV ve filmlere yatırım yapma yeteneğimizi etkiliyor" ifadeleri kullanıldı.

Şifre paylaşmanın sonu olacak

Hane dışında paylaşım yapan üyelerin bunu daha kolay ve güvenli bir şekilde yapabilmelerinin yanı sıra ekstra ödeme yapmalarını sağlama üzerinde de çalışıldığı ifade edildi. Bu ifadeler, başka yerdeki tanıdıklarla şifre paylaşmanın sonu olacağı anlamına geliyor. En azından, ücretsiz olarak.

Ekstra ödeme süreci ilk olarak Şili, Kosta Rika ve Peru'da başlıyor. Hesap sahibiyle aynı evde yaşamayanları tespit edecek olan platform, Standart ve Premium planına sahip olan müşterilere 'Ekstra üye ekle' özelliği sayesinde birlikte yaşamadıkları iki kişi için yeni profil oluşturma imkânı tanıyacak.

Ekstra iki kişinin her biri kendi profili, kişiselleştirilmiş dizi/film önerileri, oturum adı ve şifresi olan yan hesaplar yaratabilecek. Netflix bunun ayrı bir üyelik açma maliyetinden daha ucuz olacağını belirtiyor.

Öte yandan Netflix, açıklamasında dünya genelindeki tüm Netflix kullanıcıları için bu özelliği devreye almadan önce söz konusu üç ülkedeki üyeler için bu özelliğin faydasını anlamaya çalışacaklarını ifade ediyor.