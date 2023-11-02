Netenyahu'nun sözcüsünden skandal açıklama: Sivillerden başkasını hedef almıyoruz'
İsrail Başbakanlık Sözcüsü Tal Heinrich, CNN canlı yayınında konuştu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız bombardımanında şehit olanların sayısı 9 bini aştı.
İsrail Başbakanlık Sözcüsü Tal Heinrich yayında, 'sivilleri hedef aldıklarını' dile getirdi.
Heinrich, "İsrail sivillerden başkasını hedef almıyor" ifadelerini kullandı. Kısa süre sonra dili sürçmüş gibi davranarak sözde düzeltme yapan Heinrich, Hamas'ı "terör örgütü" diye suçladı.
"Hamas bir terör örgütüdür ve İsrail terör örgütünü hedef alıyor" dedi.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 9 bini aşkın masum sivil hayatını kaybetti. Şehit olanların 3 bin 760'ı çocukken, İsrailli alçak sözcünün açıklamaları öfkeyi daha da arttırdı.
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