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Dünya Netenyahu'dan Gazze açıklaması! Alçakça hedefini açıkladı
Dünya

Netenyahu'dan Gazze açıklaması! Alçakça hedefini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-07-15 22:32:00 -
Netenyahu'dan Gazze açıklaması! Alçakça hedefini açıkladı

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım suçu işleyen Netenyahu kana doymadı.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki katliamına devam ederken, İsrail Başbakanı bebek katili Binyamin Netanyahu saldırıların durmayacağını açıkladı.

İsrail medyasına konuşan Netanyahu, saldırıların esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını daha muhtemel hale getireceğini öne sürdü.

Mücahid direnişçileri hedefe koyan Netenyahu, kan akıtacağının sinyalini vererek şöyle konuştu:

“Hamas zayıf durumda. Ne kadar çok vurursanız anlaşmayı o kadar ileriye taşırsınız. Bu baskı onları yavaş yavaş değişmeye, teslim olmaya itiyor. Şimdi baskıyı arttırmak zorundayız. Baskıyı ne kadar arttırırsak, ilk aşamada maksimum sayıda esiri serbest bırakabilir ve aynı zamanda Hamas'ı ortadan kaldırma hedefimize doğru ilerleyebiliriz”

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