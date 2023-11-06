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Gündem Netanyahu'nun yeğeni öldürüldü mü?
Gündem

Netanyahu'nun yeğeni öldürüldü mü?

Yeniakit Publisher
2023-11-06 12:01:00 -
Netanyahu'nun yeğeni öldürüldü mü?

Siyonist işgal rejiminin sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeğeni Yair Edou Netanyahu'nun İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Siyonist işgal rejiminin sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeğeni Yair Edou Netanyahu'nun İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

İşgal rejiminin sözde ordusunda yüzbaşı rütbesi ile görev yapan işgalci sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeğeni Yair Netanyahu'nun İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Yair Edou Netanyahu'nun Gazze'deki 'tehlikeli keskin nişancı' olarak adlandırılan derin sızma keskin nişancı birliğinin liderliğini yaptığı belirtiliyor. (İLKHA)

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