Netanyahu'nun yeğeni öldürüldü mü?
Siyonist işgal rejiminin sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeğeni Yair Edou Netanyahu'nun İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
Siyonist işgal rejiminin sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeğeni Yair Edou Netanyahu'nun İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
İşgal rejiminin sözde ordusunda yüzbaşı rütbesi ile görev yapan işgalci sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeğeni Yair Netanyahu'nun İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
Yair Edou Netanyahu'nun Gazze'deki 'tehlikeli keskin nişancı' olarak adlandırılan derin sızma keskin nişancı birliğinin liderliğini yaptığı belirtiliyor. (İLKHA)