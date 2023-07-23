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Gündem Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi! Kalbine pil taktılar
Gündem

Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi! Kalbine pil taktılar

Yeniakit Publisher
2023-07-23 16:16:00 -
Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi! Kalbine pil taktılar

İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun 28 Temmuz’da Türkiye’ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret iptal edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya operasyonla kalp pili takıldığı açıklanırken, Türkiye'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretinin ertelendiği duyuruldu.

Binyamin Netanyahu’nun geçtiğimiz hafta fenalaşmasının ardından bu hafta geçirdiği bir operasyonla kalbine pil takıldığı açıklandı. Netanyahu’nun operasyon sonrası tıp merkezinde gözlem altında tutulduğu belirtilirken, tıp merkezinin aritmi bölümü yöneticisi Roy Beinart, “Pil yerleştirme işlemi herhangi bir komplikasyon olmadan başarıyla gerçekleştirildi” dedi.

Beinart, Netanyahu’nun kendisini çok iyi hissettiğini ve hayati tehlikesinin olmadığını söyleyerek, günlük rutinine yavaş yavaş döndüğünü belirtti. Başbakan Ofisi tarafından dün yayınlanan videoda Netanyahu, “Bir hafta önce bana bir izleme cihazı takıldı. O cihaz akşam uyarı verdi ve hemen bu akşam bir kalp pilimin olması gerektiğini söyledi” ifadelerini kullandı. Netanyahu son durumu hakkında ise, “Kendimi harika hissediyorum ama doktorlarımı dinlemem gerekiyor” dedi.

Türkiye ziyareti ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 28 Temmuz’da Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelmesi beklenen Netanyahu’nun geçirdiği ameliyat nedeniyle ziyaretinin ertelendiği açıklandı.

Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da 25 Temmuz’da Türkiye'ye gelecek.
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